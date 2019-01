Verbeek begint met nederlaag aan Azië Cup

Het team van de Nederlandse trainer ging in Sharjah met 2-1 onderuit tegen Oezbekistan. De winnende treffer viel in de 85ste minuut en kwam op naam van Eldor Shomurodov. Oezbekistan staat onder leiding van bondscoach Hector Cúper uit Argentinië.



Eerder op de dag won Japan in dezelfde poule met 3-2 van Turkmenistan. Ritsu Doan, speler van FC Groningen, nam in de 71ste minuut het derde Japanse doelpunt voor zijn rekening. Yuya Osako was, in de 56ste en 60ste minuut, verantwoordelijk voor de andere twee doelpunten van de viervoudige kampioen. Japan veroverde in 2011 voor de laatste keer de Azië Cup.