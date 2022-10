Vera Pauw na gouden wissel in tranen met Ierland naar WK: ‘Hoe is dit mogelijk? Ik weet het niet’

,,Ik heb hier zo lang van gedroomd en ik kan niet geloven dat we naar het WK gaan”, zei Denise O’Sullivan. Invalster Amber Barrett werd de matchwinner in Schotland. Ze zorgde er met haar doelpunt voor dat Ierland in de zomer van volgend jaar naar Australië en Nieuw-Zeeland mag afreizen. Het WK duurt van 20 juli tot en met 20 augustus.

Met tranen in haar ogen nam Pauw de felicitaties van de Ierse media in ontvangst. ,,Ik kan het niet geloven", stamelde ze. ,,Ik kan het gewoon niet geloven. Toen er voor het laatst gefloten werd, dacht ik ‘hoe is dit mogelijk?'. Ik weet het niet. Het eerste balcontact van Amber besliste de wedstrijd.”

,,Ik bedoel, voorbereiding is alles. Maar de gestopte strafschop van Courtney (keepster Brosnan, red.) was geen geluk. We wisten waar die bal zou komen. We hebben overal op getraind, waren klaar voor elk scenario. We hebben nog veel te doen, maar het wedstrijdplan heeft succes gehad.”

,,We misten zoveel geblesseerde speelsters, maar we toonden zoveel inzet en gingen helemaal voor het plan dat we hadden. De speelsters hebben zich gegeven voor het team, voor het land. We waren niet het beste team, maar wel het meest effectieve. We wilden het gewoon meer, denk ik.”

Vera Pauw volgt de wedstrijd geconcentreerd.

Pauw ging ook in op haar persoonlijke situatie. Afgelopen zomer bracht zij naar buiten in het verleden verkracht te zijn door een functionaris van de KNVB. De steun die ze sindsdien kreeg vanuit Ierland deed haar meer dan goed. ,,Ik wil iedereen bedanken die me in deze moeilijke tijd heeft gesteund. Mijn hart ligt helemaal bij dit land en ik wilde het zo graag voor iedereen die niet alleen mij op een ongelooflijke manier heeft gesteund, maar het hele team. Ik ben zo trots, ik heb er geen woorden voor.”

De ploeg van Pauw kreeg felicitaties van onder anderen Michael D. Higgins, de president van Ierland. ,,Gefeliciteerd met een historische prestatie. Dit is een geweldige dag voor het Ierse voetbal en de Ierse sport”, schreef hij op Twitter.

Pauw was in het verleden ook bondscoach van Nederland. Als speelster stond ze 85 keer op het veld voor Oranje.