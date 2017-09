Vente droomde van debuut tegen Otamendi en Stones

Door Tim Reedijk

Na 71 minuten en een 0-4 stand was de wedstrijd allang gespeeld. Daarom besloot trainer Giovanni van Bronckhorst zijn spits Michiel Kramer naar de kant te halen voor een debutant. Vente viel in, onder een luid ‘Alle ballen op Vente’ van Het Legioen. Dat lijflied is afkomstig uit de tijd van Leen Vente, die in een ver verleden spits bij Feyenoord 1 was.

Of hij zijn debuut had verwacht? ,,Nee, niet toen de wedstrijd begon. Toen ik het te horen kreeg, was het wel een kippenvelmomentje. Je weet dat het al 0-4 staat, maar je debuut maken is het mooiste wat er is en zeker in de Champions League.”

Vente traint dit seizoen mee met de A-selectie, waar hij eigenlijk nog een A-junior is. ,,Met de trainingen merk ik dat ik beter word. Door de ervaring van de andere spelers word ik een completere speler, fysiek ook. Dat is anders dan bij de junioren.”

Met een brede glimlach verdween Vente vanavond in de tunnel, zijn shirt nog aan. De jongeling besloot zijn shirtje niet te ruilen met een speler van Manchester City. En nee, er is ook geen speler van The Citizens geweest die hém om zijn shirt vroeg, zegt Vente lachend. ,,Ach, ik vind het alleen maar mooi dat ik dit kan meemaken. Dit shirtje is speciaal en wil ik houden.''

Dylan Vente, Jan-Arie van der Heijden en Miquel Nelom van Feyenoord lopen van het veld.