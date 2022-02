Veltman tegenover Weghorst, Liverpool blijft jagen op koploper Manchester City

Samenvatting Paniekerig Benfica geeft zege uit handen en beleeft matige generale voor duel met Ajax

Het leek een heerlijke generale te worden voor Benfica, maar de Portugese topclub zakte in de slotfase van het competitieduel met Boavista helemaal in elkaar. Met het nodige kunst- en vliegwerk wist de komende tegenstander van Ajax in de Champions League er een gelijkspel uit te slepen: 2-2.

1:58