Veltman loopt met Brighton koppositie Premier League mis

zondag 4b NVS hekelt scheids­rech­ter, METO klopt ODIO in matig duel

26 september Spelers en trainer van NVS kijken met weinig plezier terug op de eerste competitiewedstrijd tegen Vivoo. Niet alleen omdat er met 3-2 werd verloren, maar er was vooral veel ergernis over het optreden van arbiter Bennacer. Even verderop won METO in een gezapig duel de derby tegen ODIO.