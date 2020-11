Veltman komt met Brighton niet verder dan gelijkspel tegen Burnley

Pieter Buist komt tekort tegen sterke Rus, titelge­vecht voorlopig in ijskast

17:54 SINGAPORE / BREDA - Bredanaar Pieter Buist heeft in Singapore het gevecht tegen de Rus Timofey Nastyukhin op punten verloren. Een titelgevecht in de lichtgewicht divisie van de Aziatische vechtsportorganisatie ONE Championship zit er daarom voorlopig niet in voor de MMA-vechter.