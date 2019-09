Veltman gelukkig centraal achterin: ‘Ik stond soms echt te genieten’

SamenvattingOp zijn favoriete positie bracht Joël Veltman de wedstrijd van Ajax tegen Lille OSC tot een goede einde. ,,Het is allang geen geheim meer dat ik het liefst centraal achterin sta”, zei hij na de gewonnen eerste groepswedstrijd in de Champions League (3-0). ,,Maar als rechtsback kan ik ook uit de voeten.”

Veltman erkende dat de uitslag niet het hele verhaal van de wedstrijd vertelde. ,,Maar de zege was volgens mij wel verdiend”, zei hij. ,,Wij waren de betere ploeg en kregen de meeste kansen. Maar het zegt denk ik ook wel iets dat André Onana als man van de wedstrijd werd verkozen. Hij had twee fantastische reddingen.”

Niet alleen Onana was er verantwoordelijk voor dat Lille zonder treffers bleef in de Johan Cruijff ArenA. Daley Blind las het spel zo goed dat hij steeds weer goed stond opgesteld. En Veltman werkte de ene na de andere gevaarlijke voorzet uit zijn eigen strafschopgebied. ,,Het ging inderdaad wel lekker zo", erkende Veltman.

,,Maar laten we ook onze aanvallers niet vergeten, vooral na die 2-0 stond ik te genieten in het veld”, aldus de verdediger die vorige week tegen Estland nog de rechtsback van Oranje was. ,,Ik hoefde de bal alleen maar naar de juiste kleur te spelen en zij deden er iets fantastisch mee. Misschien overdreven ze soms een beetje , maar ik had het idee dat de supporters het wel leuk vonden.”

Vorig jaar opende Ajax de groepsfase van de Champions League ook met een zege van 3-0. Vier dagen na de zege op AEK Athene volgde een kansloze nederlaag tegen PSV (3-0) in Eindhoven. Komende zondag is Ajax ook weer te gast in het Philips-stadion. ,,We kunnen er daar voor zorgen dat we in de eredivisie eens een keer niet in de achtervolging moeten”, zei Veltman. ,,Al laten onze resultaten in Eindhoven zien dat we het niet makkelijk zullen krijgen.”

,,Ik denk dat PSV een beetje hetzelfde gaat spelen als Lille. Ze spelen thuis, dus misschien gaan ze even druk zetten. Maar daarna zullen ze denk ik een beetje inzakken en de snelle aanvallers aan het werk zetten. Is de trainer gek als hij mij uit het centrum van de verdediging haalt? Nou, dat weet ik niet. Ik kan me ook wel eens een wedstrijd tegen PSV herinneren dat ik als rechtsback tegenover Lozano stond. En volgens mij deed ik het laatst in die wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal ook best aardig als rechtsback.”

