‘Veldbetreding van internet-chef ‘Salt Bae’ bij WK-finale onderzocht door FIFA’

Wout Weghorst blikt terug op akkefietje met Lionel Messi: ‘Hij kent nu wel mooi mijn naam’

Wout Weghorst zit er niet mee in zijn maag dat hij in de kwartfinale op het WK tegen Argentinië het bloed onder de nagels bij Lionel Messi vandaan haalde. De Argentijnse sterspeler, die met zijn land Oranje na strafschoppen versloeg, noemde de spits na afloop een dwaas. ,,Op het veld is voor mij iedereen hetzelfde”, blikt Weghorst terug op het akkefietje.

