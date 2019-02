Vekic slaat titelverdedigster Kvitova naar huis

Al in de openingsgame had Vekic de eerste break te pakken. Ze had aan één break point genoeg, maar datzelfde gold in de game erna voor Kvitova. Het ging de gehele eerste set gelijk op tot een 4-4 stand. Toen de Tsjechische op eigen service twee kansen op de game verspeelde sloeg de 22-jarige Kroatische toe, waarna ze haar eigen servicegame binnenhaalde en dus de set. In de tweede set leek het even op bij Kvitova. Ze werd al snel gebroken en hield haar service daarna niet meer.



Vekic is net als Kvitova goed begonnen aan het tennisjaar 2019. Ze bereikte in Brisbane namelijk ook al de halve finale, toen won ze onder meer van Kiki Bertens. De uitschakeling van Kvitova is wellicht trouwens wel gunstig voor Bertens. De Nederlandse is nu namelijk de hooggeplaatste speelster die nog in het toernooi zit. Zij speelt vanmiddag haar kwartfinale tegen Anastasia Pavljoetsjenkova, van wie ze in Melbourne nog verloor.