Veiling trofeeën Becker levert ruim 7 ton op

Becker won 49 toernooien in zijn carrière, waaronder drie keer Wimbledon, en verdiende een slordige 20 miljoen euro prijzengeld. Desondanks verklaarde een rechtbank in Londen hem in 2017 failliet. Hij liet ruim tachtig van zijn bekers, medailles, rackets, horloges en foto's onder de hamer gaan in een online-veiling van het Britse veilinghuis Wyles Hardy.



Becker (51) was 17 jaar toen hij voor het eerst Wimbledon won. Hij vertelde onlangs in een podcast dat hij moeite had met beroemd zijn. ,,Als je beroemd bent, betaal je een hoge prijs. Je drinkt ergens koffie met iemand en de volgende dag staat het met vette letters in de krant.”