Veertien inwoners Salomonseilanden zien aanstelling Rijsebergen live via Facebook

Rijsbergen, hij vertelde het eerder al, ziet zijn bondscoachschap als mooi avontuur. Het was precies de reden dat hij eerder al trainer was in Chili, in Mexico, Indonesië, Saudi-Arabië en Trinidad en Tobago. Van die laatste belevenis schoot hem zaterdagochtend nog spontaan een anekdote door het hoofd. ,,Die jongens van uit Trinidad waren het nooit gewend om te eten voor een training”, wist hij nog. ,,Zie ik tijdens het afwerken op het doel een van mijn spelers plots de bossen in duiken en vervolgens terugkomen met een enorme leguaan in zijn arm. ,,Die kon ik niet laten lopen, trainer”, zei hij. ,,Ik barst van de honger.” Wat blijkt: leguanen zijn een delicatesse in dat land.”