Veerkrachtige Monfils knokt zich naar finale in Rotterdam

Gaël Monfils (32) is de eerste finalist van het ABN AMRO-tennistoernooi. In een spannende halve finale tegen Daniil Medvedev trok de Fransman vanmiddag aan het langste eind. Monfils verloor de eerste set van de Rus, maar knokte zich in een boeiende partij terug (4-6, 6-3, 6-4).