Veelvraat Ronaldo ook vanavond weer op recordjacht

Als Ronaldo vanavond in Santiago Bernabeu aan zijn elfde (!) halve finalereturn in het toernooi van de Champions League begint, passeert hij daarmee Xavi als het gaat om het aantal wedstrijden in dat prestigieuze toernooi. Ronaldo hoort vanavond voor de 152ste keer de hymne van de Champions League. 52 keer stond hij namens Manchester United aan de aftrap. Vanavond dus voor de honderdste keer in het wit van Real Madrid. Hij heeft nog minstens twee jaargangen in het toernooi nodig om Iker Casillas van de troon te stoten. Zijn voormalige ploeggenoot heeft 167 wedstrijden achter de naam staan.