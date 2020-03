Veelbesproken stuursysteem Mercedes blijft in 2021 verboden

Video Clubs vrezen toekomst: ‘Dit komt iedereen wel door, maar dan?’

8:17 Elke dag dat de bal niet rolt, groeien de zorgen bij de clubs in het betaald voetbal. In de eredivisie is de huidige schade vooralsnog te overzien. Een niveau lager wordt er vooral gepiekerd over de lange termijn, zo tekenden Mikos Gouka en Rik Elfrink op.