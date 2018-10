Veelbesproken Ronaldo helpt Juventus aan zege

Inspiratie­loos Bayern onderuit tegen Möncheng­lad­bach

20:26 Bayern München heeft voor de derde keer op rij punten verspeeld in de Bundesliga. De Duitse kampioen liet zich zaterdag in eigen stadion verrassen door Borussia Mönchengladbach (0-3). Trainer Niko Kovac haalde oud-international Arjen Robben halverwege naar de kant. Toen was het al 0-2.