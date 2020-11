‘Veel te grote gentleman’ Mulder en Nuis treuren na deceptie

Door Pim Bijl



Geen harde woorden. Geen talloze verwijten. Kort na de race heeft Ronald Mulder al tegen Kjeld Nuis gezegd: voor jou is dit net zo shit als voor mij. Mulder heeft Nuis, de man die hem als veel snellere opener geen voorrang verleende op de kruising bij de 500 meter, zojuist zelfs nog een knuffel gegeven. ,,Ja, een gentleman”, zegt Nuis. ,,Een veel te grote gentleman.” De gediskwalificeerde Nuis zag Mulder wel nog een goede 500 meter rijden, maar die tweede race kostte zoveel energie dat hij daarna onherroepelijk een goed klassement om zeep zag gaan op de 1000 meter.



Zo zijn de mannen van Reggeborgh in mineur na de voor hen zo desastreus verlopen eerste dag van het NK sprint. Beiden komen van ver. Het trainingskamp van de ploeg ging in rook op, nadat Nuis positief testte op het coronavirus. Het herstel vergde energie. Mulder moest eerst in quarantaine en daarna volgde een operatie aan zijn amandelen. Pas iets langer dan een week staat hij weer op het ijs. Nuis, die eerder deze middag in tranen was na zijn fout: ,,En juist daarom doet het zo’n pijn dat ik het voor hem verkloot. Ik voel me zo’n stumperd. Vooral ook omdat ik vorig jaar hier met die krans sta, als winnaar, terwijl hij aan de leiding ging maar op een blokje stapt. Dit is echt pijnlijk.”

Volledig scherm Kjeld Nuis en Ronald Mulder. © ANP

Pechvogel Mulder

De pech lijkt aan Mulder te kleven, de voorbije jaren. Het blokje vorig jaar op het NK sprint, blessures, ziekte, de kruising nu. Hij heeft het er net nog even over gehad met zijn broer en voormalig olympisch kampioen Michel. ,,Ik zei tegen hem: ik heb wel écht geen succes op titeltoernooien…” Nee, hij maakt geen grote verwijten naar Nuis. ,,Hij zit hier zelf ook mee. Het kan gebeuren. Het is alleen domme pech dat mij dit gebeurt.”

Hun coach Gerard van Velde baalde na afloop. Maar ook hij liet tegenover de pers harde woorden jegens Nuis achterwege. ,,Ik heb dit zelf ook ervaren”, zei de voormalig sprinter. ,,Ik heb zelf ook mensen naar huis gereden. Dat is echt heel erg. Ik weet, en dat weet Ronald ook: Kjeld doet dit niet express.”



Geen woede dus bij Reggeborg, ondanks alles. Mulder: ,,Ik baal als een stekker, maar het kan gebeuren. Ik heb het zelf nooit gehad gelukkig. Kjeld zal ook een slecht gevoel hebben. Natuurlijk was ik eerst wel boos, maar heel snel daarna wist ik dat ook hij enorm moest balen. We zijn met elkaar bezig, we zijn teamgenoten, we rijden voor elkaar, we strijden met elkaar.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De gewraakte wissel. © Stephan Tellier