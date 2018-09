‘Vechter’ Luke Shaw rekent op snel herstel

Koeman: Frenkie leek in geen velden of wegen op een debutant

10:38 Een betere graadmeter voor de staat van het 'nieuwe' Oranje is vanavond niet denkbaar in de eerste officiële wedstrijd onder bondscoach Ronald Koeman. Het Nederlands elftal begint de Nations League tegen Frankrijk, de wereldkampioen en nummer 1 van de FIFA-ranglijst. Juist de 'jonkies' van Oranje zetten in de aanloop de toon, hoopt Koeman. ,,Als je zag hoe Frenkie de Jong tegen Peru speelde... Dat leek in geen velden of wegen op een debutant.''