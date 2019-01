Vardy weer goud waard voor Leicester

Titelverde­di­gers Bertens en Schuurs struikelen over eerste horde

11:28 Kiki Bertens en Demi Schuurs zijn gestrand in de eerste ronde van het dubbeltoernooi in Brisbane. De twee Nederlandse tennissters moesten in twee sets buigen voor de Franse Kristina Mladenovic en Galina Voskoboeva uit Kazachstan: 6-3 7-5.