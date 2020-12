VAR opereert voor het eerst op afstand in Champions League

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,De UEFA heeft succesvol getest met een technische oplossing voor een VAR op afstand. De techniek wordt voor het eerst in gebruik genomen bij de groepswedstrijd tussen Sevilla en Chelsea. De arbiter op het veld wordt geassisteerd vanuit de VAR-ruimte in Zwitserland", aldus de UEFA.



De UEFA meldt dat een back-up-team voor de zekerheid aanwezig is in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Bij het duel tussen Sevilla en Chelsea staat er weinig op het spel. Beide clubs zijn met 10 punten uit vier duels al zeker van de volgende ronde en strijden tijdens de laatste twee wedstrijden om groepswinst in poule E.