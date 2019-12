VAR ook in play-offs EK en WK-kwalificatie

Oranje kan zich in WK-kwalifica­tie geen misstap veroorlo­ven: alleen groepswin­naar door

18:05 Het Nederlands elftal kan zich geen misstappen veroorloven op weg naar het WK 2022 in Qatar. In de kwalificaties in Europa zijn alleen de tien groepswinnaars zeker van een rechtstreeks ticket. De overige drie plaatsen worden verdeeld via play-offs.