VAR Dennis Higler voorkomt flater van arbiter Danny Makkelie bij Atlético-Club Brugge

Supporters van Ajax opnieuw aangeval­len in Napels, club waarschuw­de fans vooraf al

De politie van Napels heeft in de nacht van dinsdag op woensdag herhaaldelijk supporters van Napoli en Ajax uit elkaar moeten halen. Bij gevechten tussen beide supportersgroepen in de aanloop naar een groepsduel in de Champions League zijn zover bekend geen gewonden gevallen. De politie meldt ook nog geen arrestaties.

