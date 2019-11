VAR boort zege Sheffield op Spurs door de neus

Een onthutsend zwak Spurs mocht in zijn handjes knijpen na het 1-1 gelijkspel tegen het gepromoveerde en verrassende Sheffield. In de eerste helft kregen de bezoekers diverse kansen, dikwijls zelf ingeleid door een slordige opbouw in de Londense defensie. Maar de thuisploeg kwam keer op keer goed weg. Na een half uur spelen stond de paal een treffer van John Lundstram in de weg, waarna de rebound via het been van Harry Kane leidde tot een corner.