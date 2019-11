VAR boort Sheffield zege op Spurs door de neus, Willems wint van Aké

Een onthutsend zwak Spurs mocht in zijn handjes knijpen na het 1-1 gelijkspel tegen het gepromoveerde en verrassende Sheffield. In de eerste helft kregen de bezoekers diverse kansen, dikwijls zelf ingeleid door een slordige opbouw in de Londense defensie. Maar de thuisploeg kwam keer op keer goed weg. Na een half uur spelen stond de paal een treffer van John Lundstram in de weg, waarna de rebound via het been van Harry Kane leidde tot een corner.

Volledig scherm Son Heung-min na de 1-0. © AFP Ook na rust was Sheffield de ploeg die recht had op de zege, maar Son Heung-min zette Spurs op voorsprong. Juist de man die vorige week in opspraak raakte, nadat hij André Gomes van Everton op ongelukkige wijze een gebroken been bezorgde. De aanvaller werd vrijgesproken van een rode kaart en kon daarom starten in de basis bij Spurs. Hij zette met een bekeken schuiver, nadat hij op fortuinlijke wijze de bal van een speler van Sheffield ontving, door de benen van keeper Dean Henderson voor 1-0.

Anderhalve minuut later tekende David McGoldrick voor de gelijkmaker, maar zijn treffer werd door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel van Enda Stevens. De man van de voorzet stond met een millimeter buitenspel. Spurs kwam met de schrik vrij, met dank aan de VAR. Twintig minuten later scoorden de bezoekers opnieuw, wederom keek de VAR mee, maar dit keer kon hij niet anders dan de treffer van George Baldock goedkeuren: 1-1.



Daarna vochten beide ploegen voor de overwinning, met kansen over en weer. Maar slechts één ploeg maakte aanspraak op de zege: Sheffield. Alleen de VAR boorde op basis van millimeterwerk de gasten uit Noord-Engeland, die in uitwedstrijden nog ongeslagen bleven, een zege door de neus. Spurs blijft maar kwakkelen met 6 zeges in de laatste 24 duels.

Bekijk hier de samenvatting van Spurs - Sheffield:

Richarlison helpt Everton aan zege

Op bezoek bij laagvlieger Southampton had Everton de grootste moeite een zege over de streep te trekken ondanks een flitsende start. Tom Davies opende na vier minuten spelen de score. De bezoekers kregen kans op kans, maar een tweede treffer bleef uit. De thuisploeg, voorlaatste in de Premier League, kon hier niets tegenover zetten.

Dat veranderde in de tweede helft, toen Danny Ings na vijf minuten spelen voor de gelijkmaker zorgde: 1-1. Southampton kwam na rust een stuk beter voor de dag, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen. Richarlison maakte een kwartier voor tijd de beslissende, waardoor Everton naar de dertiende plaats klom.

Volledig scherm Richarlison na de 1-2. © BSR Agency

Burnley kent weinig problemen met West Ham

Geen vuiltje aan de lucht voor Burnley in de thuiswedstrijd tegen West Ham United. De bezoekers uit Londen hadden verreweg het meeste balbezit, maar de steken van het eindeloos breien leidden tot geen enkele aanval. Burnley daarentegen was uiterst effectief met twee goals in de eerste helft. Ashley Barnes opende de score, waarna Chris Wood op slag van rust de voorsprong verdubbelde: 2-0.

Roberto Jimenez vergrootte de problemen voor West Ham door zijn eigen doelman te verschalken: 3-0. En zo kende Burnley een eenvoudige middag op Turf Moor, waar linksback Erik Pieters op de bank bleef.

Volledig scherm Ashley Barnes na zijn openingstreffer. © AFP

Willems wint van Aké

Een Nederlands-onderonsje bij Newcastle United tegen Bournemouth: Jetro Willems tegen Nathan Aké. De verdediger van Newcastle won de strijd van de defensieleider bij de bezoekers, die door Harry Wilson na een kwartier spelen wel op voorsprong kwamen: 0-1.

Nathan Aké kon geen tegendoelpunten voorkomen. DeAndre Yedlin maakte in de 42ste minuut gelijk: 1-1. De thuisploeg ging na rust door waar het voor de pauze mee eindigde: scoren. Ciaran Clark kroonde zich in de 52ste minuut tot matchwinner. Ondanks de aanvallende wissels van Eddie Howe, die Dominic Solanke (ex-Vitesse) en Arnaut Groeneveld inbracht, bleven de punten in Noord-Engeland.