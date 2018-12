Vanhaezebrouck ontslagen door Anderlecht

,,De ploeg haalt te weinig punten in de Belgische competitie en zowel in de Beker van België als in de Europa League zijn we te vroeg uitgeschakeld. We hopen dat we het tij snel kunnen laten keren,” aldus sportief directeur Michael Verschueren van Anderlecht. Vorig seizoen eindigde Anderlecht als derde, waardoor het naast een ticket voor de Champions League greep.