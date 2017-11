Vandeweghe pakt punt voor VS in finale tegen Wit-Rusland

Joeskov heer en meester op 1500 meter, Krol derde

15:57 Denis Joeskov heeft de eerste wereldbekerontmoeting over 1500 meter gewonnen. De 28-jarige Rus was in Heerenveen veruit de snelste: 1.44,42. Thomas Krol pakte brons en was daarmee de beste Nederlander in 1.45,92.