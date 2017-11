Vandaag 22 jaar geleden: Ajax geeft Real Madrid voetballes

Voor de generatie die na 2000 is geboren is het nauwelijks voor te stellen, maar midden jaren '90 behoorde Ajax tot de absolute top van Europa. Vandaag precies 22 jaar geleden speelden de Amsterdammers ín het Bernabéu Real Madrid volledig van de mat in de Champions League. Het kwam de ploeg van Louis van Gaal zelfs op applaus van de Madrileense fans te staan. Bekijk de hoogtepunten.