Vancouver 2010: ‘Ik zag Kemkers wit wegtrekken en door zijn knieën zakken’

Ergens diep in de race, toen Kramer al een straatlengte voorsprong had op het snelste schema, riep Kemkers op een kruising de drie rampzaligste woorden van zijn carrière als coach. ,,Binnen, Sven, binnen!” Enkele tientallen tellen later bevroor hij voor mijn ogen. Ik zag hem wit wegtrekken en door zijn knieën zakken. Hij zocht naar de uitgang, naar een wak in het ijs om in te verdwijnen, naar een knopje om de tijd terug te draaien. Maar het was te laat. Hij was beland in zijn ergste nachtmerrie. En in die van Kramer.



In sport draait het, in mijn ogen tenminste, niet om uitslagen. Het gaat om het verhaal. We kijken naar sport omdat we geëmotioneerd willen worden. We zoeken naar een moment, een sporter, een ploeg die ons raakt. We willen meeleven. Op de golven van succes, maar net zo goed als alles naar de filistijnen gaat. De verkeerde wissel van Kramer in Vancouver zal me altijd bijblijven. Zijn onmacht, zijn frustratie: we werden er met z’n allen ingetrokken. Ook al heb ik het niet gezien: ik kan me tot in detail voorstellen hoe hij naar de kleedkamer stormde, een klok van de muur trok en ‘m in tienduizend stukjes sloeg.