Van Workum (19) kijkt ogen uit in Nagano: ‘Het ging zo ongelooflijk hard’

De Graaf keert niet meer terug bij ADO als assistent

15:56 Een terugkeer van Edwin de Graaf in zijn functie als assistent-trainer van ADO Den Haag is volgens algemeen directeur Mo Hamdi onbespreekbaar. De beleidsbepaler gaf vanmiddag, na zijn presentatie over de toekomstplannen van de Haagse club, aan dat de club op zoek gaat naar een nieuwe assistent-trainer.