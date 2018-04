Van Wolfswinkel weet eindelijk weer het net te vinden

Sasnovitsj in twee sets te sterk voor Hogenkamp

21:44 Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het WTA-toernooi in het Zwitserse Lugano. De Doetinchemse, die zich via de kwalificaties in het hoofdschema had gespeeld, moest in de eerste ronde haar meerdere erkennen in Aliaksandra Sasnovitsj. De als achtste geplaatste Wit-Russin won in twee sets: 7-6 (4) 6-0.