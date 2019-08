Van Wolfswinkel succesvol geopereerd aan hersenaandoening

De Zwitserse club laat weten dat de aanvaller afgelopen dinsdag is geopereerd en dat hij vandaag naar huis mocht.



Van Wolfswinkel liep twee weken geleden een hersenschudding op tijdens het duel met LASK Linz. Bij een scan in het ziekenhuis werd per toeval de uitstulping van het bloedvat in zijn hersenen ontdekt. Hoe lang Van Wolfswinkel precies uit de roulatie is, is nog onbekend.



Van Wolfswinkel speelde in Nederland voor Vitesse en FC Utrecht. In het buitenland was de 30-jarige aanvaller uit Woudenberg ook actief voor Sporting Lissabon, Norwich City, Saint-Étienne en Real Betis.