Van Wolfswinkel doet zijn verhaal: ‘Opeens had ik iets levensbedreigends’

Door Freek Jansen



Een gure decemberavond in Zwitserland. In het St. Jakob Park speelt FC Basel voor de Europa League tegen het Turkse Trabzonspor. De topclub wint zonder al te veel moeite. Hoog in het stadion kijkt Ricky van Wolfswinkel toe hoe zijn ploeggenoten zich uitleven op het veld. Het zijn de zwaarste momenten voor de spits uit Woudenberg. ,,Ik ben voetballer, wil op het veld staan. Niet machteloos toekijken. In de afgelopen maanden was het soms zo lastig. Ik bleef kijken, het is mijn club en het zijn mijn medespelers, maar het liefst zag ik even helemaal geen voetbal. Ik kon er gewoon moeilijk mee omgaan.’’