Van woede tot respect: Paddy Power haalt prachtige ‘shirtstunt’ uit

Hoe zat het ook alweer? Eerder deze week werd bekend dat Paddy Power de nieuwe hoofdsponsor zou zijn van Huddersfield Town. De manier waaróp zij dat zouden gaan invullen, wekte verbazing en woede. Over het fraaie, gestreepte shirt kwam plotseling namelijk een enorme diagonale balk met de sponsornaam (zie hoofdfoto). De club speelde zelfs al een oefenwedstrijd in het tenue.

Zelfs de FA reageerde: de voetbalbond informeerde of dat shirt ook in de competitie gebruikt zou worden, omdat zij het niet eens waren met de grootte van de sponsoruiting. Huddersfield, dat in het Championship (tweede niveau) uitkomt, bevestigde daarop dat het shirt komend seizoen gedragen zou worden en het vanaf morgen te koop zou zijn.

Maar wat is het geval? Zoals sommige mensen in Engeland al dachten, blijkt het te gaan om een uitstekende grap, die voor Paddy Power een geweldige publiciteitsstunt is geworden. Het doel van het bedrijf is juist volledig anders dan aanvankelijk werd . Zij gaan The Terriërs sponsoren, zonder daarbij een plek op het shirt te claimen. Ze protesteren daarmee tegen de steeds groter wordende invloed van sponsoren in het voetbal.

,,Wij zijn sponsor, maar kennen onze plek", zo laat directeur Victor Corcoran van Paddy Power weten. ,,En die plek is dus níét op het shirt. Wat betreft shirtsponsoring is het in de voetballerij namelijk veel te ver gegaan. Shirts zijn heilig, dus hopen we dat andere bedrijven ons voorbeeld volgen.”