Van Wijk degradeert met KV Mechelen

KV Mechelen is komend seizoen niet meer actief in de hoogste Belgische voetbalklasse. Het team van de Nederlandse trainer Dennis van Wijk won tijdens de laatste speelronde met 2-0 van Waasland-Beveren. Dat was niet genoeg omdat Eupen met 4-0 te sterk was voor Excelsior Moeskroen.