Van Wijk alsnog weg bij gedegradeerd KV Mechelen

Speciale vermelding voor debutant Marwin Reuvers

18:06 Mitchell van der Gaag had bij de persconferentie een speciale vermelding voor Marwin Reuvers (2020). De 19-jarige verdedigende middenvelder die zijn debuut mocht maken in de blessuretijd in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen De Graafschap.