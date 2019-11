Van Uitert houdt DJR vooraan in de koers

De nieuwe regels voor World Tour-ploegen dreigden even de sportieve ambities van wielervereniging De Jonge Renner (DJR) te torpederen. ,,Zo’n twee derde van het budget voor onze elite- en beloftenploeg kwam op de tocht te staan”, zegt teammanager Ceciel van Dongen over de verplichting dat de teams in de hoogste klasse van de wielersport vanaf 2020 eigen opleidingsformatie moeten hebben.