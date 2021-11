Van ‘t Schip weg als bondscoach Griekenland

Nederland­se cricket­teams vanwege coronavari­ant vast in Afrika: 'Het is wel redelijke paniek’

De Nederlandse cricketteams zijn precies op het verkeerde moment op de verkeerde plek. De mannen spelen vandaag in Zuid-Afrika en de vrouwen zitten voor een kwalificatietoernooi in Zimbabwe. Sinds vanmiddag 12.00 uur geldt er een vluchtverbod voor alle vluchten vanuit landen in zuidelijk Afrika vanwege zorgen om een nieuwe coronavariant.

15:37