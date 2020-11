Van ‘t Schip grijpt naast promotie met Griekenland

Aanstel­ling technisch manager NAC in voorjaar 2021

7:00 Met de winterse transferwindow in aantocht, de hele maand januari, wordt de vraag weer actueel of de zoektocht naar een technisch manager al vordert op de burelen van het Rat Verlegh Stadion. ,,Daar hebben we geen haast mee”, zegt Mattijs Manders. Volgens de algemeen directeur stelt NAC op korte termijn geen technisch beleidsbepaler aan.