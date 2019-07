Van 't Schip bondscoach van Griekenland

Gisteravond arriveerde hij al in Athene, waar hij vandaag een driejarig contract tekende bij de Griekse voetbalbond. Van ‘t Schip was voor het laatst actief bij PEC Zwolle. Bij die club werd hij in december vorig jaar ontslagen. Daarvoor werkte Van ‘t Schip als trainer bij Melbourne City, Chivas Guadalajara, Melbourne Heart, Jong Ajax en FC Twente. Ook was hij van 2004 tot 2008 assistent van bondscoach Marco van Basten bij Oranje. Van ‘t Schip neemt Aron Winter en Michael Valkanis, zijn oude assistent bij Melbourne City, mee als assistent voor zijn eerste klus als bondscoach.

Bij Griekenland wordt Van ‘t Schip aangesteld als opvolger van Angelos Anastasiadis, die teleurstellend presteerde. Griekenland staat in poule J van de kwalificatie voor het Europees kampioenschap met 4 punten op de vierde plaats. Italië leidt met 12 punten, voor Finland (9 punten) en Armenië (6 punten). Griekenland werd in 2004 tot verrassing van iedereen Europees kampioen in Portugal, maar dat grote succes kreeg eigenlijk nooit een echt vervolg. Griekenland ontbrak, net als Nederland, op het EK 2016 in Frankrijk en het WK 2018 in Rusland. Op het EK 2012 (kwartfinales) en WK 2014 (achtste finales) was Griekenland nog wel van de partij.