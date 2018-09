Van Sotsji naar Suzuka: 750 ton materiaal in zeven Boeings

BlogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circus op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Het is nu een uurtje voor de race, maar in de paddock worden de eerste containers met materiaal al richting de uitgang geduwd. Want volgende week wacht alweer de volgende grand prix, en die is niet om de hoek. Van Sotsji naar Suzuka is het 8000 kilometer. Toch staat woensdagavond daar alles weer keurig op zijn plek. Van de pitmuur-stands tot de apparatuur om de tijden te klokken en Max Verstappens RB14. Formule 1-directeur Steve Nielsen vertelde deze week over de enorme logistieke operatie die zogeheten back-to-back-races met zich meebrengen.

Zes of eventueel zeven Boeings 747 vrachtvliegtuigen staan er gereed op Sochi Airport, om vanavond richting Azië te vliegen. Er gaat zo’n 750 ton aan goederen mee. Het moet allemaal in razend tempo worden ingepakt. ,,Het proces van alles inpakken duurt zo’n zeven tot acht uur. Dat betekent dat de teams na de finishvlag nog een dag werk hebben om de auto’s uit elkaar te halen en al het materiaal in te pakken. Een uurtje na de race gaan de eerste vrachtwagens richting het vliegveld.” Niet alleen met spullen van de teams uiteraard, ook alles van de FIA moet worden ingepakt.

Een operatie die met militaire precisie wordt uitgevoerd. De spullen die in Suzuka als eerste nodig zijn, moeten indien mogelijk als eerste worden ingepakt. ,,De zeer specifieke laadlijst wordt weken van tevoren al opgemaakt”, zegt Nielsen. ,,Het blijft me verbazen hoe het iedere keer weer lukt. Wat de Formule 1 op het asfalt laat zien is speciaal, maar het logistieke proces om de sport over de hele wereld te verplaatsen is net zo indrukwekkend. Ik ken geen andere sport of bedrijfstak die dit kan.”

Nielsen legde uit dat, opvallend genoeg, een ‘back to back’ binnen Europa nog veel ingewikkelder is dan een ‘fly over’. ,,In Europa moeten hele motorhomes worden afgebroken en weer opgebouwd. Er is een hele vloot van zo’n 300 vrachtwagens. Ook de hospitalityruimtes van de teams zijn in Europa veel groter dan daarbuiten. Om die te monteren en demonteren kost veel mankracht.”

Overigens kent de Formule 1 ook veel transport over zee. Nielsen: ,,Vracht vervoeren door de lucht is duur voor ons, en de teams. Daarom gaat er ook materiaal over zee. Het kan goedkoper zijn om een bepaald item van 10 kilo een keer 5 te dupliceren en per schip naar de racelocatie te vervoeren, in plaats van het steeds de hele wereld over de vliegen. Dat kan uiteraard niet met auto’s of onderdelen, maar wel met goedkopere en zwaardere items.”