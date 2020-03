Van Seuntjens tot Slagveer: deze Nederlanders voetballen nog wel

Turkije

In de Turkse topper morgen (17.00 uur) komen we twee Nederlanders tegen. Ryan Donk neemt het met Galatasaray in eigen stadion op tegen het Besiktas van Jeremain Lens. Eerder op de dag (11.30 uur) staan ook bij het duel tussen Kayserispor (Ben Rienstra) en Malatyaspor (Mitchell Donald) twee Nederlanders tegenover elkaar. Voor Eljero Elia staat met Basaksehir om 14.00 uur de uitwedstrijd tegen Trabzonspor op het programma.

Rusland

Ook in Rusland wordt nog volop gevoetbald. Zonder voormalig AZ-aanvoerder Guus Til, die geblesseerd thuis bleef, won Spartak Moskou vanmiddag uit bij FC Orenburg met 1-3. Door die zege klom Spartak naar de achtste plaats in de Premjer Liga.

Hongarije

In Hongarije komen we nog aantal voormalig eredivisiespelers tegen bij Puskas Akadémia, dat om 17.00 uur is begonnen aan de uitwedstrijd tegen Mezokovesd. Bij de nummer vier van de Hongaarse competitie staat Luciano Slagveer (ex-Heerenveen, FC Twente en Emmen) in de basis. De Duitser Thomas Meissner, oud-verdediger van ADO en Willem II, op de bank. Yoëll van Nieff (ex-FC Dordrecht en FC Groningen) ontbreekt vanwege een schorsing.