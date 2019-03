Van Ruijven miste belletje van Rutte

In haar mooiste dromen had ze wel eens een wereldtitel gewonnen. ,,Ongelofelijk dat het ook lukt.” Ze had enorm moeten schakelen na de vrijdag. Toen liep ze tegen penalties aan op de 1000 en 1500 meter. Het was bondscoach Jeroen Otter die haar uit het dal trok. ,,Hij zag dat ik erin bleef hangen en sprak me ’s avonds toe. Ik kwam hier vooral voor de 500 meter, maar ik zat te veel met die penalties. Hij had gelijk natuurlijk. Het gaat het hele seizoen al goed en vandaag ging het supergoed. Per rit kreeg ik meer vertrouwen.”