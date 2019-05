Van Persie: Solskjaer perfect voor United, Arsenal wint de Europa League

Solskjaer nam in december op interim-basis het stokje van de ontslagen José Mourinho over bij Manchester United. Het leek een schot in de roos. Onder leiding van de Noor won Manchester United de eerste acht wedstrijden en Paris Saint-Germain werd daarna zelfs uit de Champions League geknikkerd middels een waanzinnige 1-3 zege in Parijs. ,,Iedereen was toen heel positief, ze wonnen veel en zorgden voor een wonder tegen PSG. Iedereen vond dat Solskjaer permanent de manager moest worden bij United. Toen hij dat eenmaal was, verdween het geluk gewoon even", stelt Van Persie.



Want sinds de Noor op 28 maart definitief werd aangesteld als manager ging het een stuk minder met The Red Devils. Van de tien wedstrijden daarna werden er maar twee gewonnen. United werd door Barcelona uitgeschakeld in de Champions League en eindigde in de Premier League zesde. Dieptepunt was het laatste tweetal wedstrijden tegen degradanten Huddersfield Town (1-1) en Cardiff City (0-2 verlies op Old Trafford).