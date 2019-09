Van Persie en Van der Vaart bij City-afscheid Kompany

Kompany: Gebrek aan diversi­teit bij de bonden is het échte racisme

4 september Er is bij voetbalbonden een gebrek aan diversiteit. Dat vindt Vincent Kompany. ,,Het echte racisme ligt in het feit dat er bij die instanties geen mensen zitten die echt kunnen weten wat Romelu doormaakt", aldus Kompany, die in een gesprek met Sky Sports reageerde op de oerwoudgeluiden van Cagliari-fans richting zijn België-ploeggenoot Romelu Lukaku.