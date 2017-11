Van Peer verlaat met opgeheven hoofd Grand Slam of Darts na masterclass Suljovic

Het jongensboek van darter Berry van Peer is woensdagavond voor onbepaalde tijd dichtgeslagen. In de tweede ronde van het Grand Slam of Darts verloor Van Peer kansloos. Mensur Suljovic bleek een flinke maat te groot te zijn en maakte genadeloos gehakt van de Sprundelaar: 10-2.

Berry van Peer geniet sinds deze week, tegen wil en dank, landelijke bekendheid. De Sprundelse darter werd getroffen door de pijltjesziekte darteritus. Na aanvankelijk indruk te hebben gemaakt met een overwinning op voormalig wereldkampioen Simon Whitlock, kreeg Van Peer in de tweede groepswedstrijd tegen Gary Anderson nauwelijks een pijl uit zijn handen geworpen. De darter uit Sprundel rechtte echter zijn rug. Door een overwinning in de derde wedstrijd bereikte het darttalent de tweede ronde van het Grand Slam of Darts.

Suljovic, in het verleden zelf ook veelvuldig slachtoffer van darteritus, nam woensdagavond de wedstrijd direct in handen. Door de eerste leg met een finish van 116 te finishen zette de Oostenrijker de toon. Suljovic, die met een bepaald finesse gooit alsof hij een elegante kunstschaatsoefening aan het uitvoeren is, haalde lange tijd een gemiddelde van meer dan 115.

Ondanks dat Van Peer zelf ook een prima gemiddelde gooide, pakte zijn opponent snel een gigantische voorsprong. Pas na acht legs kon Van Peer de nul van zijn scorebord vegen. Het zorgde voor een grote ontlading bij de darter zelf: ,,Ik dacht na die 7-1: ik sta dik achter, maar ben blij voor mezelf. Ik heb in ieder geval een leg gepakt."

Met de vorm van Berry van Peer was niets mis. In de trainingsruimte achter de coulissen mistte het talent zelfs twee keer de dubbel die recht gaf op een officieuze negen-darter. Op de beslissende momenten op het podium vatte het hardnekkige darteritus-virus hem echter bij vlagen weer in de kraag. Een kleine opleving, met een knappe 119-finish, bracht even de zaal in extase. Het publiek veerde op, maar zag Suljovic kort daarna het toegift verzorgen: 10-2.