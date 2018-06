Van Parijs naar Rosmalen, van baksteen naar sprieten

Geen begeleiding Hielp andere aanpak Verstappen naar derde plaats in Canada?

6:06 Hij kreeg veel kritiek de laatste weken, maar na zijn derde plaats in Canada waren de complimenten voor Max Verstappen. Deze Grand Prix had de Nederlander volgens zijn teambaas net iets anders aangepakt, zoals al aangekondigd na de sof in Monaco. Zo was hij voor het eerst helemaal alleen afgereisd.