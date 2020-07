Van Okocha tot Memphis: de heerlijkste goals uit duels tussen bekerfinalisten PSG en Lyon

Het is vanavond de laatste keer dat er wordt gestreden om de Coupe de la Ligue. Het is het tweede bekertoernooi van Frankrijk, georganiseerd door de Ligue de Football Professionnel en dan ook louter bedoeld voor de professionele voetbalteams van Frankrijk. In het toernooi om de Coupe de France, dat door de Franse voetbalbond wordt georganiseerd, doen álle teams mee die bij de Franse voetbalbond zijn aangesloten. Waar al sinds 1917 om de Coupe de France wordt gestreden, daar wordt pas sinds 1994 om de Coupe de la Ligue gestreden. Toen er opnieuw naar het drukke speelschema werd gekeken in Frankrijk werd dan ook al snel geconcludeerd dat het toernooi om de Coupe de la Ligue als eerste geschrapt kon worden om zo de speelkalender meer lucht te geven. Niet in de laatste plaats omdat er ook geen televisie-omroep was die het toernooi wilde uitzenden.