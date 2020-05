Van noodplan naar onmisbare schakel: de revival van Thomas Müller bij Bayern

Dat Bayern München er in Duitsland weer zo goed voorstaat is voor een groot deel aan Thomas Müller te danken. Onder Hansi Flick is de 30-jarige schaduwspits weer een vaste waarde en dat vertrouwen betaalt hij terug met een lading doelpunten en assists.

Door Yorick Groeneweg



Ook afgelopen weekeinde was Thomas Müller met een goal en een assist weer van grote waarde voor Bayern München, dat Eintracht Frankfurt met 5-2 overrompelde. Niets bijzonders zou je denken, zo gaat het al jaren bij de Duitse koploper. Toch zat Müller er vaker op de bank dan hem lief was. Tot een trainerswissel alles voor hem veranderde.

Dat is niet nieuw voor hem, het gebeurde ook al bij zijn doorbraak. Hoewel Jürgen Klinsmann hem liet debuteren, bleef het bij een sporadisch optreden. Tot Louis van Gaal in 2009 kwam en in München inventariseerde wat er bij de jeugd rondliep. Ingewijden vertelden hem over een belofte, die voorin op alle plekken uit de voeten kon en bovendien altijd scoorde.

Toch waren er twijfels. Zo stonden er bij Bayern weddenschappen uit of deze slungelachtige aanvaller het wel zou redden. Zij die op hem hadden ingezet, lachten het laatst. Van Gaal gaf hem de kans en en in een elftal met Mark van Bommel en Arjen Robben bewees Müller zich direct. De dag voor zijn twintigste verjaardag maakte hij in Dortmund zijn eerste doelpunten.

Verjonging

Müller bleek al snel een vaste waarde bij Der Rekordmeister. Met acht landstitels en een Champions League volgde een succesverhaal. Tot dit seizoen, toen de verjonging bij Bayern verder gestalte moest krijgen. In de zomer vertrokken Robben, Franck Ribéry en Mats Hummels, Jérôme Boateng mocht weg en trainer Niko Kovac stelde Müller steeds minder op. De technisch meer verfijnde Philippe Coutinho was zijn aanvallende middenvelder.

Volledig scherm Thomas Müller met Niko Kovac. © Getty Images



De Kroaat noemde de vorig seizoen in het Duitse elftal al afgedankte Müller zelfs ‘het noodplan’. Ook dat was tegen het zere been van de honderdvoudig international. Volgens boulevardblad Bild was hij een van de spelers die op het vertrek van Kovac uit Zuid-Duitsland aandrong. Toen Bayern begin november naar de vierde afzakte, kwam dat er ook.

Na de keuze van de clubleiding voor assistent-trainer Hansi Flick als opvolger, zijn de panelen gaan schuiven. Ook voor Müller. Ondanks de noodzaak tot verjonging, had Flick snel door dat de routinier nog altijd een leider is. Net als aanvoerder Manuel Neuer. ,,Thomas is de rechterhand van een trainer. Een speler die elk team goed zou doen”, zei Flick in januari.

Müller speelt vrijwel alles onder de voormalige assistent-bondscoach van het Duitse team, met wie hij in 2014 wereldkampioen werd. Bij Bayern krijgt de nummer 25 van Flick ook alle vrijheid om te doen waar hij zo goed in is: ruimte zoeken en vinden. Dat lukt vrij aardig: Bayern is weer oppermachtig in Duitsland en zelfs de meest scorende ploeg van Europa.

Volledig scherm Hansi Flick (rechts) op de training van Bayern met Manuel Neuer. © BSR Agency

Müller is daarin nog altijd die veelzijdige speler. Als schaduwspits staat hij steeds op de juiste plek. Maar ook als buitenspeler of wanneer centrumaanvaller Robert Lewandowski vanwege een blessure ontbreekt dan is hij van waarde. Dat laatste gebeurde voor de coronapauze, maar door de doelpunten en assists van Müller bleef dat voor Bayern zonder grote gevolgen.

Lewandowski is de volgende verklaring voor de revival van Müller. Ook als dertigers versterken ze elkaar. De een is aangever of bliksemafleider en de ander afmaker. Lewandowski maakte dit seizoen al 41 doelpunten. Volgens de Pool is zijn aanvalspartner daarin cruciaal. ,,We kunnen het goed vinden, praten veel en daarom werkt het zo goed.”

Dat blijkt ook uit Müllers statistieken. Ondanks alle minuten die hij in de eerste seizoenshelft miste, staat hij op zeven doelpunten en zeventien assists. In de hoogste Europese competities gaf geen speler tot nu toe meer beslissende voorzetten dan hij. Alleen Jadon Sancho van Dortmund en James Forrest van Celtic staan ook op zeventien.

Dus als Bayern vanavond bij winst op uitdager Borussia Dortmund een voorsprong van zeven punten neemt, is dat voor een groot deel aan de koning van de assist te danken. In de jacht op de 29ste landstitel is Thomas Müller niet langer het noodplan, maar de onmisbare schakel.