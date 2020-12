Van Marwijk ondertekent in Dubai contract als bondscoach

Samenvatting Ploeterend PSV velt De Graafschap dankzij magistrale treffer Malen

16 december PSV is er in geslaagd de laatste zestien van het toernooi om de KNVB-beker te bereiken. Met de nodige pijn en moeite stond na 90 minuten in Doetinchem een 1-2 overwinning op het bord.