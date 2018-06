Van Marwijk houdt hoop op knock-outfase na remise tegen Denen

Denemarken raakte het ritme kwijt en moest met lede ogen toezien dat de wedstrijd kantelde. En waar Australië tegen Frankrijk werd geklopt door de videoscheidsrechter, was de VAR nu zes minuten voor rust wel aan de zijde van Van Marwijk en co. De Deense aanvaller Poulsen toucheerde de bal met de hand, waarna er in tweede instantie alsnog een penalty werd toegekend. Mile Jedinak benutte het buitenkansje van elf meter: 1-1.



Meteen na de pauze etaleerde Jørgensen opnieuw een fijn staaltje virtuositeit. Zijn hakje kwam voor de voeten van aanvaller Sisto, maar hij miste de eerste kans in de tweede helft.



Verder stelde Denemarken vooral teleur, net als in de eerste wedstrijd tegen Peru regeerde de middelmaat. Zelfs bij Eriksen, op die ene goal na dan. Australië bleef simpel overeind en voetbalde bij vlagen best aardig in Samara. Machtig was het schot van middenvelder Mooy, de motor op het middenveld. Zijn kanonskogel miste het doel maar net. Aan de andere kant had Sisto geen geluk met een indraaiende bal. Zo kon het in die eindfase alle kanten op.



Genieten was het nog even van de kennismaking met het grootste Australische talent Arzani, een 19-jarige dribbelaar die bij zijn entree op het grote podium geen plankenkoorts kende. Bijna had hij de winnende treffer zelfs nog op zijn schoen, maar het bleef in Samara bij 1-1 waardoor beide ploegen in de race blijven voor een vervolg op dit WK.