Van Marwijk haalt spits terug van vakantie

,,Tomi heeft al drie weken problemen met zijn knie'', zei Van Marwijk, die de Australische voetballers in de Turkse stad Antalya voorbereidt op het WK. ,,We hopen dat hij deze week kan trainen, maar het zou kunnen dat zijn herstel langer gaat duren. Daarom hebben we Jamie Maclaren bij de groep gehaald.''



De 24-jarige aanvaller van de Schotse club Hibernian was al op vakantie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar vloog snel naar Turkije. Australië speelt vrijdag een oefeninterland tegen Tsjechië.